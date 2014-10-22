《中国报摘》--中国证券报10月22日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。不过在充满信心的同时，对面临的挑战也不掉以轻心。

* 其他:

--中国农业银行 称，刘士余任该行党委书记。

--国资委审议有关国企改革试点工作方案。接近该委的专家表示，除顶层设计外，关于混合所有制、国有资本投资经营公司，结构调整以及分类改革等几十个配套改革的文件均已成型，国企改革有望加快。

--天津金融资产交易所与淘宝共同搭建的“中国资产拍卖会”项目日前上线。该平台将通过互联网支持，实现全天候无边界资产交易。

--中石油报告预测，2014年中国天然气缺口将达136亿方，远高于2013年的67亿方。

--广汇能源 今年前三季实现净利润15.53亿元人民币，同比增长150.38%。公司同时预计，2014年全年净利润将比上年同期有较大幅度的增长。

--宁波银行 非公开发行优先股预案，计划发行总数不超过5,000万股，募集资金总额不超过50亿元。