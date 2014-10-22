中国个股：宁波银行拟发行至多50亿元优先股和70亿元二级资本债

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透上海10月22日 - 中国中型银行--宁波银行 周三公告称，拟非公开发行至多50亿元人民币优先股，用于补充公司一级资本；并拟发行不超过70亿元的减记型合格二级资本债券。
公告显示，本次拟发行的优先股总数不超过0.5亿股，每股面值100元，发行对象不超过200名合格投资者，采用分阶段调整的票面股息率，在一个计息周期（五年）内以约定的股息率支付股息，第一个计息周期的票面股息率通过询价确定。
如同其他拟发行优先股的银行股一样，该行亦设定了强制转股条款，当公司核心一级资本充足率降至5.125%或发生二级资本工具触发事件时，优先股将按强制转股价格转为A股普通股，强制转股价格为本次公告前20日交易均价10.04元。
公告并指出，该公司拟发行的减记型二级资本债券，期限不少于五年，募集资金用于补充公司二级资本。
宁波银行周二收报9.97元，过去三个月累计上涨13.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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