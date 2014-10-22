中国个股：宁波银行拟发行至多50亿元优先股和70亿元二级资本债

路透上海10月22日 - 中国中型银行--宁波银行 周三公告称，拟非公开发行至多50亿元人民币优先股，用于补充公司一级资本；并拟发行不超过70亿元的减记型合格二级资本债券。

公告显示，本次拟发行的优先股总数不超过0.5亿股，每股面值100元，发行对象不超过200名合格投资者，采用分阶段调整的票面股息率，在一个计息周期（五年）内以约定的股息率支付股息，第一个计息周期的票面股息率通过询价确定。

如同其他拟发行优先股的银行股一样，该行亦设定了强制转股条款，当公司核心一级资本充足率降至5.125%或发生二级资本工具触发事件时，优先股将按强制转股价格转为A股普通股，强制转股价格为本次公告前20日交易均价10.04元。

公告并指出，该公司拟发行的减记型二级资本债券，期限不少于五年，募集资金用于补充公司二级资本。