《中国重要政经日程》--10月22日

==========================今日重要政经日程==========================

10/22（周三）

*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部部长助理张向晨解读新修订版《境外投资管理办法》的有关情况。

--中国国际经济交流中心“经济每月谈”，主题为：三季度宏观经济形势分析。

--中国共产党十八届四中全会于10月20-23日召开。

==========================近期重要政经日程==========================

10/23（周四）

*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2014年前三季度外汇收支数据等。

*--国务院副总理马凯定于10月23日至24日出席在四川省成都市举行的第十五届中国西部国际博览会，并在第七届西部国际合作论坛发表主旨演讲。

10/24（周五）

*--习近平主席特使向巴平措将出席赞比亚共和国独立50周年庆典。

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

--人力资源和社会保障部2014年第三季度新闻发布会。

10/25（周六）

--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。

--2014北京大学电商创新与互联金融高峰论坛

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。

11/5（周三）

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程