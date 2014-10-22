《全球主要国家债券发行预告》--10月22日-10月29日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/22 德国 20亿欧元 标售30年期联邦债券 10/23 日本 标售三个月期贴现国库券 10/23 日本 改善流动性标售 10/27 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/28 意大利 标售零息/BTP债券 10/28 日本 标售两年期公债 10/28 美国 发售两年期公债 10/29 美国 发售五年期公债 10/29 美国 发售两年期浮息债券 10/29 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 10/29 意大利 标售国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 王兴亚)