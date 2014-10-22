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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 08:37 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月22日-10月29日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期     时间   国家      规模       发行细节
 10/22           德国      20亿欧元   标售30年期联邦债券
 10/23           日本                 标售三个月期贴现国库券
 10/23           日本                 改善流动性标售
 10/27    1350   法国                 标售国库券(BTF)
 10/28           意大利               标售零息/BTP债券
 10/28           日本                 标售两年期公债
 10/28           美国                 发售两年期公债
 10/29           美国                 发售五年期公债
 10/29           美国                 发售两年期浮息债券
 10/29           德国      40亿欧元   标售10年期联邦债券
 10/29           意大利               标售国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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