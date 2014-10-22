更正-金属期市：港交所将于12月1日推出小型工业金属期货合约

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(更正：因英文原文有误，内文第二段应为港交所于"2012年"12月收购伦敦金属交易所(LME)...而非"2002年")
路透伦敦10月21日 - 港交所 行政总裁李小加周二表示，计划于12月1日推出所谓的“迷你”工业金属期货合约。
港交所之前已表示，计划于今年推出铜、铝和锌合约，但这次是首度宣布推出日期。港交所于2012年12月收购伦敦金属交易所(LME)。
李小加在LME Week晚宴的演说中宣布此一日期。LME Week为全球工业金属行业最大型的年度聚会。
这些合约每口为5吨，而非LME指标合约的25吨。
这些合约将以LME期货结算价为基准，以现金结算，以人民币计价，不同于LME合约以实货金属交割。
这些小型期约的推出，意在满足中国投资人对大宗商品交易日益增加的兴趣，并为亚洲客户提供货币便利。中国为全球最大工业金属消费国。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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