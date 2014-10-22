《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月22日

*工商时报：

--有关人士透露，台资银行在大陆设置第二分行有重要突破，原本苦等半年无法向中国银监会送件的台银、兆丰银、中信银等三家银行，终于获银监会放行，准向银监会递件申请第二分行，可说是自从服贸僵局卡关以来的两岸金融交流首件好消息。最快可望在明年上半年开张。

--味全 及顶新公司为降低成本向大统长基公司买进劣质油，再由顶新制成橄榄油等65款油品经味全贩卖，六年间获利7.9亿台币，北检主任检察官胡原龙侦结起诉味全前董事长魏应充。

--台湾高铁财务改善方案，公、民股明日摊牌。相关人士指出，台湾高铁明天召开董事会讨论财务改善方案，全体股东预定减资六成、390亿台币，并规划私募、现增、全民认股等三阶段增资，增资总金额为300亿台币。

--彰化银行 董事会讨论12月董监改选事宜，由于台新金 诉求公民和谐共治彰银，未坚持一定要设立四席独立董事，最后定案九席董事由原先七席一般董事加二席独董，改为六席一般董事加三席独董，此符合财政部构想，财政部可说在彰银改选首战占了上风。

*经济日报：

--劳动部遏阻“无效补休”，拟翻修劳基法，未来劳工的补休假要是未能于半年内如期休完，将强制雇主补发加班费。修法草案预定今年底提出，明年送入立法院，预计新法最快2016年元旦就能上路。

--上海台商协会会长叶惠德呼吁上海逾万家台商、数十万台湾民众，11月29日踊跃回台投票。上海台协也已协调航空公司祭出优惠机票，选前一周上海返台机票将压低至2,000元人民币、约一万台币左右。

--中小企业加薪条款三版本的税式支出评估，以及适用范围昨日出炉，经济部中小企业处长叶云龙表示，若以加薪抵减营利事业所得税130%计，税收将损失0.46亿台币。

--金管会放宽国际板债券，不计入保险业海外投资额度后，吸引寿险业抢进，六大寿险砸下3,500亿台币，且只进不出，可望带动国际板年底冲破5,000亿台币大关。统计新光人寿从初级市场买，也进入次级市场搜罗，配置部位已超过800亿台币，预计今年底前布建1,000亿台币；富邦人寿也有约760亿台币的部位，中国人寿本月初即超过600亿台币。特别的是国寿，国际板债券占其可运用资金比率较低，主因海外投资还未达45%上限。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。