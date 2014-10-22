《香港报摘》--其他报纸重要消息10月22日

*明报：

--占中已经踏入第四个星期，铜锣湾、旺角占领区一带零售生意难免受损。瑞银估计，利福 旗下的铜锣湾崇光百货(SOGO)，在占中行动最高峰时的生意挫两成，但主攻本港中产客、分店较分散的一田，占中期间营业额却按年大增近三成，和SOGO顿成「天与地」。

--本地专做小巴及的士保险的泰加保险，昨日上载初步招股文件。泰加保险在招股前，大股东是被视为「梁粉」的金银业贸易场理事长及天行国际 荣誉主席张德熙为首的公司，持股达70%，其本人亦出任泰加的主席兼执行董事。泰加是次上市集资，主要用于增加其他类型的汽车保险及开拓业务。

*星岛日报：

--冠中地产 公布截至7月31日止全年业绩亏损收窄，股东应占亏损5,552.1万港元，每股基本亏损2.25分，不派末期息。去年同期亏损1.62亿元。

--中国南车 公布，近期签订若干项重大合同，合计金额约308.8亿元人民币，重大合同总金额约占公司去年营业收入的31.5%。

--有媒体报，中州证券 将在11月向中证监提交上市资料，预计2016年初完成在A股市场上市。

*苹果日报：

--中国铝业股份 母公司中国铝业公司更换主帅，成都市市长葛红林接替熊维平出任中铝公司董事长。市场认为葛红林虽曾任上海宝钢董事长，惟已离开行业多年，料难以对中铝发展起作用。

*东方日报：

--最新调查显示，香港拥有100万美元以上可投资财富的富裕人士，其人数及财富在经历一二年的逾三成增长后，去年增幅分别缩窄至9.4%及11.8%，低于亚太区的平均增长水平。

*文汇报：

--世邦魏理仕昨日发表报告亦指出，本港第四季零售市场将充满挑战，尽管一线街租金出现明显下跌机会不大，但空置率较高的街道，舖租则会有波动。当中，非由内地客消费支撑的中环将面对较严峻挑战。

--安徽海螺水泥股份 公布，按中国会计准则，第三季度录得营业收入148.9亿人民币，按年增加11%；纯利增长1.2%至23.52亿元，每股收益44分。

*大公报：

--华南城 计划未来每年新建两座综合物流商贸中心，以利用低廉的地价及政府政策鼓励批发商搬出主城区的机会。华南城又计划在明年初买地，在广州兴建第九个大型商贸物流中心。

--中国伽玛 昨日公布截至2014年9月底止中期业绩,虽然集团录得营业额下跌19.88%至1,425.3万港元，但股东应占亏损却由去年同期的4,446.6万港元改善至3,780.5万港元。营运业绩的改善主要是由于证券买卖及投资业务录得正收益，加上物业业务及伽玛射线照射服务业务有效施行成本控制及营销策略所致。（完）

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