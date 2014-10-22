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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 08:46 BJT

《全球汇市》路透报导ECB考虑购买公司债后欧元处于守势，日圆下滑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2710 1.2714 -0.03 -7.53 1.3745

美元/日圆 107.01 106.97 +0.04 +1.62 105.30

欧元/日圆 136.01 136.00 +0.01 -6.03 144.73

美元/瑞郎 0.9493 0.9491 +0.02 +6.33 0.8928

英镑/美元 1.6109 1.6109 +0.00 -2.70 1.6556

美元/加元 1.1219 1.1218 +0.01 +5.64 1.0620

澳元/美元 0.8766 0.8778 -0.14 -1.65 0.8913

新西兰元/美元 0.7966 0.7957 +0.11 -2.92 0.8206

澳元/日圆 93.800 93.900 -0.11 -0.05 93.850

新西兰元/日圆 85.240 85.120 +0.14 -1.35 86.410

英镑/日圆 172.38 172.32 +0.03 -1.12 174.33

澳元/新西兰元 1.1002 1.1021 -0.17 +1.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/郑茵/王颖/陈宗琦；审校 张涛/张若琪/李爽/郑茵)
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