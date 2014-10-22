《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月22日

路透香港10月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.756港元 ) 美股道琼工业指数周二收高215.14,或1.31%,报16614.81点。因受包括苹果等强劲的企业季报提振，且有报导称欧洲央行考虑购买公司债 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.780 0.77 20963 12.625 1.16 中国铝业 10.250 -0.10 27679 3.180 1.27 中国移动 58.790 -1.38 201675 91.195 -0.01 中国人寿 42.280 1.03 30621 21.862 1.21 中石油 122.370 0.62 30966 9.491 1.40 中石化 85.180 -0.11 37413 6.607 1.48 汇丰控股 <HSBC.K 50.440 0.84 1079173 78.243 0.63 中电信 61.000 -1.18 18213 4.731 0.02 中国联通 14.720 -0.14 79558 11.417 0.86 兖州煤业 7.950 0.13 12448 6.166 0.26 华能国际 45.800 1.35 13958 8.881 2.67 南方航空 16.410 -0.97 5553 2.546 0.22 东方航空 16.690 -3.75 3697 2.589 0.74 中芯国际 5.150 1.18 15491 0.799 -0.14