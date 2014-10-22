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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月22日

路透香港10月22日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.756港元      )
                                                                                                                         
 美股道琼工业指数周二收高215.14,或1.31%,报16614.81点。因受包括苹果等强劲的企业季报提振，且有报导称欧洲央行考虑购买公司债
 。
                                                                                                                         
 公司名称            ADR代码    收盘价    涨跌幅         成交量    ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       162.780    0.77      20963            12.625       1.16
 中国铝业                      10.250   -0.10      27679             3.180       1.27
 中国移动                      58.790   -1.38     201675            91.195      -0.01
 中国人寿                      42.280    1.03      30621            21.862       1.21
 中石油                       122.370    0.62      30966             9.491       1.40
 中石化                        85.180   -0.11      37413             6.607       1.48
 汇丰控股            <HSBC.K   50.440    0.84    1079173            78.243       0.63
 中电信                        61.000   -1.18      18213             4.731       0.02
 中国联通                      14.720   -0.14      79558            11.417       0.86
 兖州煤业                       7.950    0.13      12448             6.166       0.26
 华能国际                      45.800    1.35      13958             8.881       2.67
 南方航空                      16.410   -0.97       5553             2.546       0.22
 东方航空                      16.690   -3.75       3697             2.589       0.74
 中芯国际                       5.150    1.18      15491             0.799      -0.14
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