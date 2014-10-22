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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--10月23日-10月30日

================== 近期重要政经消息=================

10月23日（周四）

--中国建设银行 公布第三季业绩。

--中国联通 公布第三季业绩。

--中兴通讯 公布第三季业绩。

--中煤能源 公布第三季业绩。

--长城汽车 公布第三季业绩。

--09:30 信和置业 股东周年大会。

--17:45 TCL通讯 第三季度业绩电话会议。

10月24日（周五）

--中国神华 公布第三季业绩。

--万科企业 公布第三季业绩。

--中国太保 公布第三季业绩。

--新华保险 公布第三季业绩。

--鞍钢 公布第三季业绩。

--紫金矿业 公布第三季业绩。

--华润水泥 公布第三季业绩。

10月27日（周一）

--公布9月份进出口数字。

10月28日(周二)

--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。

--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。

--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。

--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。

--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。

--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。

--中国人寿 公布第三季业绩。

--平安保险 公布第三季业绩。

--中国电信 公布第三季业绩。

--中国北车 公布第三季业绩。

10月29日（周三）

--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。

*10月30日（周四）

-- 中银香港 公布第三季业绩。

-- 中海油服 公布第三季业绩。

-- 农行 公布第三季业绩。

-- 中国银行 公布第三季业绩。

-- 中国铝业 公布第三季业绩。

-- 中交建 公布第三季业绩。

-- 中国远洋 公布第三季业绩。

-- 民生银行 公布第三季业绩。

-- 中铁建 公布第三季业绩。

-- 南方航空 公布第三季业绩。

-- 中信证券 公布第三季业绩。

-- 中海集运 公布第三季业绩。

-- 中国南车 公布第三季业绩。

-- 中材股份 公布第三季业绩。

-- 中石化 公布第三季业绩。

--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。

--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。

--14:30 中国远洋 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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