《香港重要政经日程》--10月23日-10月30日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
================== 近期重要政经消息=================
10月23日（周四）
--中国建设银行 公布第三季业绩。
--中国联通 公布第三季业绩。
--中兴通讯 公布第三季业绩。
--中煤能源 公布第三季业绩。
--长城汽车 公布第三季业绩。
--09:30 信和置业 股东周年大会。
--17:45 TCL通讯 第三季度业绩电话会议。
10月24日（周五）
--中国神华 公布第三季业绩。
--万科企业 公布第三季业绩。
--中国太保 公布第三季业绩。
--新华保险 公布第三季业绩。
--鞍钢 公布第三季业绩。
--紫金矿业 公布第三季业绩。
--华润水泥 公布第三季业绩。
10月27日（周一）
--公布9月份进出口数字。
10月28日(周二)
--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。
--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。
--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。
--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。
--中国人寿 公布第三季业绩。
--平安保险 公布第三季业绩。
--中国电信 公布第三季业绩。
--中国北车 公布第三季业绩。
10月29日（周三）
--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。
*10月30日（周四）
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中海油服 公布第三季业绩。
-- 农行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中石化 公布第三季业绩。
--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。
--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
--14:30 中国远洋 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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