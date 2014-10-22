《中国报摘》--其他报纸重要消息10月22日

**上海证券报**

--中国中原证券(中州证券 )董事长菅明军日前表示，该公司将在11月递交A股上市材料，不出意外预计可在2016年年初回归A股。

--国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，将根据实际建成情况调整今明两年光伏装机计划，并严打“路条”投机买卖。市场人士称，今年完成全年光伏新增装机目标较难，抢装或推迟，但不排除出现跨年行情，明年上半年市场可能十分火爆。

**证券时报**

--截至本周一(20日)，国庆节以来仅九个交易日，沪深两市融资融券余额已高达6,775.32亿元人民币，是9月末的110.87%。业内人士称，随着两融规模的大幅飙升，获利回吐风险也将随之加大。

--花旗银行近日宣布，完成国内首笔中国至伦敦人民币跨境自动扫款业务。该项新业务使花旗可以在中国内地、中国香港、新加坡和伦敦之间实时进行人民币跨境自动扫款，也使得人民币双向资金池业务延展至伦敦地区。

**21世纪经济报道**

--恒生电子 称，收到杭州恒生电子集团通知，该集团17名自然人股东将所持100%股权，过户至浙江融信网络技术有限公司。而马云持有浙江融信99.14%股权，这意味着马云成为恒生电子实际控制人。

**金融时报**

--跨境人民币业务试点五年来，工行 业务量年均增速超过200%。截至9月末，累计办理金额近7.7万亿元，其中今年前三季度，业务量累计近2.8万亿元，同比增幅超过80%。(完)