香港个股：光大控股称以7亿港元收购美国汽车服务商BEP

BEP集团于1953年成立，从事为世界各地的汽车制造市场设计、制造及分销汽车检测设备及精密机械产品，总部设于美国密歇根州。截至今年3月底两个财政年度净收入分别为810万美元及700万美元；同期资产总值1.1亿美元。