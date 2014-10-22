香港个股：光大控股称以7亿港元收购美国汽车服务商BEP

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透香港10月22日 - 中国金融控股企业--光大控股 周二晚间公告称，收购美国汽车服务商BEP(BURKE E. PORTER MACHINERY COMPANY)全部股本，购买价9,000万美元(约7.02亿港元)。
BEP集团于1953年成立，从事为世界各地的汽车制造市场设计、制造及分销汽车检测设备及精密机械产品，总部设于美国密歇根州。截至今年3月底两个财政年度净收入分别为810万美元及700万美元；同期资产总值1.1亿美元。
光大控股周二收报14.26港元，过去一个月累计跌幅为10.87%。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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