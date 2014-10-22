版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 08:55 BJT

香港个股：光大控股称以7亿港元收购美国汽车服务商BEP

路透香港10月22日 - 中国金融控股企业--光大控股 周二晚间公告称，收购美国汽车服务商BEP(BURKE E. PORTER MACHINERY COMPANY)全部股本，购买价9,000万美元(约7.02亿港元)。

BEP集团于1953年成立，从事为世界各地的汽车制造市场设计、制造及分销汽车检测设备及精密机械产品，总部设于美国密歇根州。截至今年3月底两个财政年度净收入分别为810万美元及700万美元；同期资产总值1.1亿美元。

光大控股周二收报14.26港元，过去一个月累计跌幅为10.87%。（完）

浏览上市公司在联交所的公告，请点选：(here)

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐