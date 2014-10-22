全球金市：金价盘旋在六周高点附近，中国经济减速疑虑予以支撑

周二公布的数据显示，中国第三季经济年成长为7.3%，为2009年初以来最弱增速。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。 央行决策者极力重振成长几近停滞的欧元区经济。

上海金交所正致力规划中国首个黄金期约与期权交易，中国可能因此在亚洲定价指标之争中居于领先地位，最终与伦敦黄金交易所打对台。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周一其持仓量减少1.18%至751.97吨，为一年内最大单日百分点跌势。(完)

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