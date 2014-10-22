港报财经评论：国产另类刺激经济措施出台--信报10月22日

国产另类刺激经济措施出台/习广思

中国第三季经济增长7.3%，比“已调降”的市场预期7.2%稍为优胜，全年经济增长能否达到7.5%已成疑问。此时外媒提出中国未来十年经济增长大幅放缓，中国随即提出反驳说，虽然经济增长放缓，但并不如外界预期般严重，而且经济减速也不一定是坏事。

世界大型企业研究会（Conference Board）发表的报告指出，未来十年中国经济增长将大幅下滑至3.9%，因为生产力下降且中国领导人无法推进重塑经济的严苛改革措施。以上预测比起IMF及世银的预测悲观得多，亦打击到本来已经十分脆弱的全球经济。但报告认为，在中国的跨国公司将因此受益，因在困难时期，外国公司将有更多的人才可以挑选，并且可能获得政府更加友好的待遇等等。

世界大型企业研究会预测2015年至2019年，中国经济年均增速将放缓至5.5%；2020年至2025年，中国年均GDP增速将进一步降至3.9%。在截至2011年的30年间，中国年均GDP增速为10.2%，创下二战以来主要经济体的最高持续经济增速。报告解释说，中国的生产效率正在下降，部分原因在于基础设施及地产投资无法再取得昔日的回报；同时，政府官员没有赋予市场力量足够大的角色，因此遏止了创新。

以上解释并未计及四中全会提到的依法治国，以及近日大力提倡的简政放权，加强市场主导，用如此假设来作GDP预估模型，未免流于粗疏。另一方面，中国为应对经济动力放缓，已采取多项刺激措施，都应该被纳入经济增长预测模型。

中国褐皮书国际公司总裁Leland Miller早前接受访问时表示，中国如果不实施大规模的刺激措施，就不可能实现增长目标，但大规模刺激将加剧资金配置不当，使更多资金进入坏账和其他非经济用途，对中国经济体系构成实质性伤害。中国领导层已经意识到这个问题，正在放缓经济增速，令其朝着更健康的方向发展，这将是一个长期的减速过程。另外，中国政府采取的定向投放流动性规模很小，甚至不能叫做刺激措施，因为这些资金不会进入实体经济。(B01)

欧罗势淡，短仓觅食/苏子

目前美元走势已进入反覆争持期，即欠缺明显的方向，但并非汇市投资者真的不可能从中获利。美元短期走势既然看不通，投资者大可找一只基本及技术面均有造淡理由的货币建立短仓，同时买入另一只下跌空间并不多甚至有上升潜力的货币来捕捉趋势市。由于这两只货币并不涉及美元，故行内称为交叉盘买卖。而目前最有理由造淡的货币，相信是欧罗！

事实上，单是欧罗区极低通胀水平可能引发通缩危机，已令市场有足够理据相信欧洲央行势必推出新一轮欧洲版QE措施，欧罗确有被大手造淡的理据。从技术面来看，可从日圆身上看看，是否较欧罗更弱。从月线图上看，欧罗兑日圆自去年12月触及145.72日圆高位后便已掉头回落，到今年2月触及136.20日圆低位后便呈现反覆偏软的走势，本月再急挫并成功创今年新低。欧罗走势较日圆更差，故造淡欧罗合情合理。

至于买入对应货币，可留意英镑。由于欧罗区基本面较英国差得多，加上欧罗兑英镑在上月10日0.8065英镑高位及上周三的0.8046英镑高位，目前汇价已见失守10天线支持，极高机会呈现不利后市的双顶形态。故短线而言，一旦失守本月9日的0.7824英镑低位支持，料沽压将再扩大，相信随后将有极高机会跌破今年0.7763英镑低位，并朝着2007年1月0.6534英镑低位升至2008年12月0.9806英镑高位的76.4%调整目标迈进。因此，短线投资者可用汇价升破100天线阻力收市作止蚀，伺机入市建立短仓，捕捉进一步下跌趋势市。(B13)

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