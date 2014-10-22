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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 08:57 BJT

澳新汇市：澳元在澳洲通胀数据公布后短暂下滑，但之后反弹

路透悉尼10月22日 - 温和的澳洲通胀数据公布后，周三澳元兑美元 一度跌0.0025美元至0.8746美元，但迅速反弹至盘初水准，报0.8782美元。

本月稍早，澳元兑美元触及四年低点0.8642.

浏览澳洲通胀数据，请点选 (完)

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