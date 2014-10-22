港报财经评论：药股可避险，金活宜收集--经济日报10月22日

药股可避险，金活宜收集/林瑞芬

中国内地第三季GDP数据略胜市场预期，恒指昨微弹18点至23,088，国指则微跌19点至10,275，大市成交额525亿港元，反弹力显得有限。恒指受制23,500，要配合成交额突破才算解围，而国指受制105,00宜上破，只有先解围，后市才能改善；不然，恒指于22,500至23,500间反覆上落势仍为主。后市主要还要看美股的发展，经两周的大波动后能否停止跌势，标普500指数宜企稳回200天线1,900楼上以解围弱势市。

回看中国内地经济数据，第三季国内生产总值同比增加7.3%，略高于市场预期的7.2%，总计首三季GDP为增长7.4%。从全国房地产开发投资数据显示，今年1至9月份，全国房地产开发投资68,751亿港元，同比名义增长12.5%（扣除价格因素实际增长11.7%），增速比1至8月份回落0.7%。虽然增幅亦有所回落，但综观趋势自6月以来，下调的趋势已趋平缓。随着近月定向量宽之力度加强，对房市的调控亦放松，地产开发投资增速有条件略为反弹，纾减经济进一步下调之压力，第四季经济表现大致也可望平稳，全年GDP为7.3%或7.4%的预期可获共识。

经济增长换档，增长幅度相对低，不过质量的改善更为重要。据国家统计局新闻发言人盛来运剖析，今年以来投资增速继续高位放缓，出口增速开始换挡，消费对经济增长的拉动作用继续增强，一至三季度最终消费对经济增长的贡献是48.5%，比资本形成总额增速的贡献要高7%左右，整个经济再平衡的态势比较明显，经济转型之势还是不俗。

此外，收入分配结构也在改善之中。前三季度城乡居民收入继续保持较快增长，全国居民人均可支配收入增速是8.2%，增长速度比GDP增速高0.8%。另外，居民收入的名义增长速度也比财政收入增长速度高，因为前三季度财政收入增长速度是8.1%，也高于企业利润的增长速度，这意味着居民收入在国民经济的初次分配中占的比重是提高的。城乡居民收入的差距，也是继续减少，同时居民收入的中位数的增速要快于平均增速，这意味着内部收入的差距也有所改善。由此等趋势可见，中国经济的结构正在转型途上，阵痛虽在，但步履沉实。(B07)

H股有溢价，海螺宜观望/余少文

中国内地第三季GDP降至7.3%，相信全年是7.5%低一点。至于安徽海螺 首三季盈利升52%，尽管全年料多赚超过20%，但H股股价偏高，继续观望。A股下跌，国企指数一度上升及高见10,378点，可惜20天平均线刚跌穿250天平均线，发出利淡讯号，指数最后倒跌19点，收报10,275点，成交额降至三个月最少的75亿港元，只有33%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌12点，收报4,405点，成交额只有44亿港元。其实，国家统计局昨早公布第三季GDP为7.3%，高于市场预期的7.2%。

以为大市可以反弹，可惜事与愿违，A股反而拾级而下，国指继续横行，似乎投资者对中国内地经济增长的憧憬不大，反而关注召开中的四中全会，希望A、H股本周后期可以转强，只是A股短期走势似乎要先调整。由于国务院总理李克强过去数月一而再强调，今年经济增长是7.5%多一点或少一点都可以接受，而第一、二季GDP分别为7.4%和7.5%，首三季GDP为7.4%，即第四季GDP回升至8%，全年GDP才可以升越7.5%。即使逾7.5%，也走不出李总表示的7.5%多一点的范围上限。只是中国内地目前经济表现下，相信经济增长很难大逆转，故全年7.5%低一点的GDP应是没有悬念。

至于上市公司第三季业绩开始披露，如海螺首三季盈利升52%至82亿人民币，每股盈利1.54人民币，如以季计算，第三季盈利只有23.5亿人民币，是过去一年最少的盈利，也较去年同期微升1%。如证券商都指出，海螺第三季销售6,500万吨，按年升10%，单位毛利每吨69人民币，按季每吨跌20人民币，主要是需求疲弱，令平均销售价格下跌，惟单位营运成本维持稳定，料第四季单位毛利可回升至80人民币至85人民币，仍会低于去年的108人民币；但海螺印尼业务明年可以贡献100万吨销量，会为明年盈利贡献2%。

其实，第四季是海螺最赚钱的一季，只是水泥价格处于低位，或对其第四季盈利带来负面影响，或是证券商预期第四季单位毛利按季回升下，也要低于去年同期的原因之一。而按彭博综合证券商预测数字，预期今年可赚118亿人民币，按年升26%，即第四季盈利可升至36亿人民币，是今年最赚钱的一季，但会较去年第四季约40亿人民币盈利下跌10%。(B05)

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