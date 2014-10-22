《新兴市场重要经济事件预告》--10月22日-10月29日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月22日(三)
伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统、财长和央行总裁。
开普敦--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。
温得和克--纳米比亚央行召开货币政策会议(1000)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈在一经济论坛发表演讲(2200)。
10月23日(四)
伦敦--2014年英国-加纳贸易及投资论坛。发言者包括加纳总统及财长。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
10月24日(五)
暂无重要经济事件。
10月27日(一)
迪拜--国际货币基金组织(IMF)为巴基斯坦、阿富汗和中东石油出口和进口国例行发布半年度经济展望报告。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
10月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至10月29日)。
10月29日(三)
巴黎--第六届全球展望年会将在巴黎举行，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等(至10月31日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)
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