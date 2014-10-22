港报社评：对话理性，抗争激情，知所进退，事始有成--信报10月22日

诉诸街头抗争的占领运动持续接近一个月，学联五名代表与政府五位官员终于就政改问题平起平坐展开对话，虽然矛盾无可能谈一次就化解，但在昨天两小时的对话中，双方皆展现出互相尊重的心平气和，没有青筋暴现的舌剑唇枪。学联与政府一如所料，基本上各持本身的原则与底线各自表述，重复早已耳熟能详的固有立场，可喜的是彼此皆愿意聆听对方的见解，政制及内地事务局局长谭志源以及律政司司长袁国强更多次表示「同意」学生某部分的法治理念与民主诉求。

学联代表在对话之中提出「时间表」和「路线图」，这是明智的要求，而且符合沟通的目的，平起平坐的对话不就是为了迈向民主的明天吗？若然抗争的结果是没有明天的白费心机，留守街头未免太冤枉了。但当占领街头惹来民怨日增，流血冲突与法庭禁制令的威胁接踵而至，既然政府在对话中开启了一道撤出占领区的善意之门，学生们应好好把握下台之阶，才是大智大勇之举。

因此，更加民主化的提名程序，以及2017年之后的优化计划，政府必须拿出具体而可行的办法来说服示威者，打动泛民的部分立法会议员，2017普选行政长官方可成为事实。

大家都期望学联和政府对话会面不止一次，沟通之门常开，占领区内的示威者相信是时候深思应否这刻撤退，让社会回复正常面貌。不少德高望重的社会人士讲过，撤退不代表失败，反而是长期争取民主的部署。(A02)

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