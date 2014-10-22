港报社评：对话各自表述，互让责无旁贷--经济日报10月22日

港府与学联昨对话，立场虽续南辕北辙，总算走出艰难首步。惟困局仍未见曙光，占领者追求民主理想，更要顾政治现实；港府则有更大责任提具体建议纾困，免民众斗民众恶局。

值得留意的是，港府虽提出四点，包括在人大框架下研究2017年特首选举办法的空间、2017非终极方案、成立多方平台讨论未来政制发展、向中央提交报告反映占领运动诉求，均未算正面回应学联诉求，反映在人大决定不能踰越下，政府回旋空间有限。

此除凸显政府的掣肘，亦是占领者在追求民主理想时，不得不面对的政治现实，就是政改不能绕过宪制基础，占领者若坚持不退，困局无法突破，政改寸步难行。

故在要求占领者认清政治局限之时，作为掌权者的港府实有更大责任，提更多实质解套建议。

且港府要承诺、确保向中央提交的占领事件报告中，更充分、全面反映本港民意，供中央参考，港府对此责无旁贷。

中央亦应理解，港人追求民主既非颜色革命，遑论港独，出发点是爱香港，未来在处理政改时应展示最大政治弹性，让港府有空间提出更多具体办法，以游说公众尤其占领者，虽不满意亦能折衷接受。

市民期待今次对话后，港府与占领者都思量如何走下去，才最有利普罗市民、最利香港，并尽快举行第二轮对话，设法再拉近距离。尤其港府有更大责任提具体建议，避免政改纷争走向悲剧结局。(A09)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘