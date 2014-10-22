港报社评：学联立场离正轨，必翻车告终--星岛日报10月22日

政府与学联昨天就政制争议展开对话，双方都坦率表达意见，气氛尚算平和，但在基本原则上分歧极大，其后学联代表与在占领区的集会者都表示不「收货」、不撤离，显示政治困局并无丝毫纾解。如果他们仍不愿采取务实态度，拒接受政府建议的出路，只会走进一条没有出口的隧道，而香港的危机亦将恶化。

首先，香港不是一个独立政治实体，而是中国主权下的地区政府，故政制必须服膺于国家的宪制，唯一的法律根据是《基本法》，任何违反《基本法》的选举方法，例如公民提名，都不可能实行；第二，人大是中国政府最高权力机构，人大常委会就特首普选方法决定的框架，香港没可能改变；第三，修改《基本法》亦是中国宪制范围内的事，这意见完全不切实际；第四，中央于2007年已定出特首普选时间表，香港许多市民期望于2017年落实特首普选，也未必认同公民提名方式，对方不能否定多元意见。

学联提出的意见，都歪离上述原则。他们要求实行公民提名，拒绝钦点，否定提委会，这与《基本法》第四十五条的规定相违。

政府在对话中提出了一些让学生「光荣撤兵」的建议，如果学联愿意就此再会面商谈，并呼吁占领市民暂时撤离，目前的危机便有机会纾解。

但从学联即时的态度看来，他们仍将坚持原来的立场，既不愿意「撤兵」，也不理会要求一定不被接受的现实。这列高危列车继续盲目向前冲，只会以出轨告终，连带全港市民一起遭殃。(A05)

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