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中国汇市 | 2014年 10月 22日 星期三 09:05 BJT

****敬告客户：路透中文快讯9:02分所发人民币中间价为21日旧数据将撤销****

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10月22日本地时间9:02分所发人民币中间价红条为21日旧数据，由系统误发出。该稿件将撤销。给您带来的不便，敬请谅解！
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