港报社评：政府释最大诚意，学联应适可而止--文汇报10月22日

特区政府与学联代表昨日就政改展开首轮对话，双方互相尊重，各自坦率表达意见，气氛理性平和。政府不仅强调本港普选的宪制基础，而且以最大的诚意和善意回应学联的诉求，既承诺向中央提交报告，又计划成立「多方平台」让学生和年轻人一起商讨政改。学联不要轻率否定政府的努力，而应懂得适可而止，及早结束违法的「占领行动」。

在对话中，政府作出四点回应：一是在全国人大常委会决定框架下，2017年普选仍有相当空间处理具体问题，例如提名程序及选举方法，望下一轮谘询，和市民共同寻找最大空间；二是重申2017普选办法绝非终局，以后可进一步完善选举办法；三是成立一个讨论政改的「多方平台」，让学生和年轻人一起商讨政制发展；四是承诺政府会提交报告，向中央反映自8月底以来香港社会的意见。

学联要求特区政府向人大提交有关政改的「补充报告」。在政改五步曲的规定中，根本不存在「补充报告」的程序。如今政府决定向中央提交「民情报告」，既没有违反宪制程序，又满足了学联要求，足以显示政府重视与学联的对话，愿意把香港最新的民情民意，如实向中央反映。

政府已尽最大可能对学联作出了合法、合情、合理的回应，亦强调沟通大门仍开。希望学联能感受到政府的诚意和善意， 以市民福祉为依归，以香港的大局着想，不要再节外生枝，而应积极回应政府的建议，与政府共同努力，早日结束「占中」导致的混乱，让香港重回正轨。 (A04)

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