《路透晚报》--10月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：前三季经济运行仍在合理区间，并出现积极趋势性变化--总理

中国国务院总理李克强周二表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。

--中国经济：四季度有望走稳，政策面需保持定力--国研中心专家

中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周三表示，投资增速趋稳、消费平稳增长、再加上出口较上半年有所改善，这“三驾马车”组合起来将支持四季度经济走向平稳，不会再继续回落，全年7.5%左右的增速目标可以完成。

--中国投资：未来五年对外投资年增约10%,重视保护海外企业权利--商务部

中国正在加快成为全球资本输出大国。中国商务部部长助理张向晨周三表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右，而中国谈判投资保护协定，一个新的重点是考虑海外企业的合法权益如何得到保护。

--中国政策：存量地方政府债务处置办法将出台，仅省级可举债拽紧资金链

中国财政部近期下发征求意见稿，明确地方政府性存量债务清理处置办法，这将对融资需求软约束已久的地方政府融资平台形成财务硬约束，并降低政府债务杠杆风险。

--中国能源：去年石油新增探明储量逾10亿吨，能源自给率超九成--国土资源部

中国国土资源部最新数据显示，2013年，中国石油新增探明储量10.83亿吨，天然气新增探明储量6,159.11亿立方米，煤、铜等重要矿产勘查成果显着，能源自给率较上年有所下降，但仍逾九成。

--《综述》中国经济不能再靠政府扩支出，今年实现7.5%增速问题不大

中国第三季度经济增速放慢至五年半低点，投资增速明显回落。国内财经专家认为，不能简单通过扩大政府支出方式来提振经济，应继续落实减税和利率市场化改革，降低企业融资成本。

【金融】

--《焦点》中国经济放缓引发货币政策热议，央行料不降息以求稳妥

参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。

--《焦点》中国规划首批黄金远期及期权，志在争夺亚洲指标价定价权

消息人士称，上海黄金交易所正在规划，在中国首次推出黄金远期交易和期权交易，或让中国在争取亚洲指标价格定价权上获得先机。而亚洲指标价格最终可能成为伦敦金定盘价的对手。

--中国个股：宁波银行拟发行至多50亿元优先股和70亿元二级资本债

中国中型银行--宁波银行周三公告称，拟非公开发行至多50亿元人民币优先股，用于补充公司一级资本；并拟发行不超过70亿元的减记型合格二级资本债券。

--香港金融：港交所12月1日将推出首批以人民币计价的亚洲商品期货合约

香港交易所周三公布，将于12月1日推出首批三只亚洲商品期货合约，并将以人民币进行交易，新合约将为市场提供货币便利，并扩充了香港交易所的人民币产品种类。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

--中国货币市场：回购利率多略涨，新股叠加缴税稍有扰动但供给仍平稳

中国银行间资金市场周三主要回购利率多稳中略涨。交易员表示，新股申购在即以及企业季度缴税对短期资金扰动略显，场内隔夜及七天品种出资机构较前几日稍有减少，但流动性整体宽松局面不改。

--中国债市动态：卖压稍重现券收益率上涨，新债结果亦高于预期

中国银行间债市现券收益率在经历连续下行及双向震荡后，周三早盘卖压稍显沉重，收益率有所上涨，不过总体幅度有限。上午招标的七年期国债，结果也高于预期，未能延续此前新债发行的火爆场面。

--新债招标：中国七年期国债利率略高于预期，追随二级市场调整势头

中国财政部周三早间招标的七年期固息国债中标利率略高于预期。交易人士指出，现券收益率经过此前连续大幅下挫后，技术上有反弹需要，二级市场周二尾盘已提前反应，最终拉动今日一级利率定位亦稍有走升。

--中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限五年

中国财政部周三公告称，将于下周三(29日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，期限五年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续升，油盘购汇减少后净结汇再占主导

中国人民币兑美元周三早盘走升，在6.12元下方窄幅波动。中间价小幅走软，盘面上净结汇占据主导，使即期继续走升。

--离岸人民币：台湾大联大完成上海自贸区跨境资金流动

渣打国际商业银行周三宣布，已为台湾的半导体零组件通路商大联大控股在上海自贸区完成人民币双向资金池业务，并跨境汇出首笔资金。

【证券/行业】

--《独家新闻》ASIFMA向香港证监会建言需更多时间为沪港通做准备

根据路透看到的信件内容，亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)日前致信香港证监会，要求更多时间为沪港通开通做准备，因目前一些规则尚不明确。

--中国股市：沪综指收跌续创一个月新低，权重股护盘无果大盘延续调整

中国股市沪综指周三收跌续创一个月新低，早盘受外盘提振冲高回落后午后出现跳水。分析师指出，尽管权重股有所护盘，但今日前期涨幅较大的板块回落明显，令大盘延续调整，对经济前景的担忧和政策预期趋弱使投资者心态相对谨慎。

--中国能源：上期所与迪拜商品交易所签备忘录，促中东与亚太原油市场联动

中国上海期货交易所旗下的上海国际能源交易中心与迪拜商品交易所(DME)本周在迪拜签署谅解备忘录，共同促进中东资源集中地及亚太消费集中地的原油市场联动，助力两地原油市场建设以及国际原油贸易体系的完善。

--香港股市：联交所称将在＂沪港通＂推出前进行测试，市场参与者先完成登记

香港交易及结算所旗下联交所发出通告称，将在＂沪港通＂推出前的周末举行一系统准备测试，以确保交易所的系统及交易所参与者的系统应用至作业环境时情况满意；至于测试的确实日期会于公布沪港通推出日期后确定。

--香港个股：光大控股称以7亿港元收购美国汽车服务商BEP