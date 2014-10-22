台湾股市：受美股带动收高逾1%，苹果概念股表现不一埋下隐忧

路透台北10月22日 - 台湾股市周三收升逾1%，不过量能未能明显放大，苹果 概念股表现不一亦埋下隐忧。分析师指出，台股盘面指数虽然上涨，但交易内容不佳，表现较美股仍然偏弱，短线横向震荡的机会仍大。

台湾加权股价指数 收盘上涨1.09%或94.19点至8,748.83点；今日成交初值 为812.44亿台币，上交易日修正后为643.51亿。

元富投顾一不愿具名分析师指出，台股今日受国际股市反弹带动，但美股科技股大涨带动台湾相关个股的状况不如预期，权值股如台积电 收盘大涨3.2%支撑大盘走扬，但也见大立光 开高走低，从一度涨逾3%至收盘大跌4.65%，显示投资人信心依然不足。

苹概股之一的鸿海 也只小涨0.53%至94台币。

“虽然说台股最近跟着国际盘走，但国际盘现在的风险也变大，暴涨暴跌，短线台股还是趋于整理。”他说。

元富投顾认为，在11月底台湾地方选举前，政府有机会政策护盘，让台股保持在8,500-8,800点间的稳定来回，但中长线包括选举结果的影响、大户条款的负面因素等，还是让台股处在一个稳定度较差的情况，后续走势暂时无法太乐观。

美国股市周二跳升，标普500指数连涨第四天，受包括苹果等强劲的企业季报提振，且有报导称欧洲央行考虑购买公司债。