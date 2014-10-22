《全球重要经济事件一览表》--10月22日-10月29日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月22日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举行公开会议，讨论有关要求证券化交易发起人控制风险的规则最终制定(1930)。
伦敦--英国央行公布货币政策委员会最新会议记录。
渥太华--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹及资深副总裁Carolyn Wilkins在下议院财政委员会作证(1930)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话(2100)。
卢布尔雅那--外商直接投资(FDI)2014年峰会。
马德里--西班牙央行总裁林德参与西班牙国际银行集团组织的会议。
伦敦--英国央行副总裁贝利出席下议院财政委员会(1315)。
10月23日(四)
华盛顿--美国财政部次长David Cohen在卡内基国际和平基金会发表演说，主题为“切断伊斯兰国的资金链”(1400)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月24日)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说(0805)。
马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。
奥斯陆--挪威央行政策执委会举行利率会议。
10月24日(五)
米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。
10月27日(一)
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。
多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。
10月28日(二)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。
10月29日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
挪威--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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