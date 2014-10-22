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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 09:43 BJT

《全球重要经济事件一览表》--10月22日-10月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月22日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举行公开会议，讨论有关要求证券化交易发起人控制风险的规则最终制定(1930)。

伦敦--英国央行公布货币政策委员会最新会议记录。

渥太华--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹及资深副总裁Carolyn Wilkins在下议院财政委员会作证(1930)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话(2100)。

卢布尔雅那--外商直接投资(FDI)2014年峰会。

马德里--西班牙央行总裁林德参与西班牙国际银行集团组织的会议。

伦敦--英国央行副总裁贝利出席下议院财政委员会(1315)。

10月23日(四)

华盛顿--美国财政部次长David Cohen在卡内基国际和平基金会发表演说，主题为“切断伊斯兰国的资金链”(1400)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月24日)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说(0805)。

马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。

奥斯陆--挪威央行政策执委会举行利率会议。

10月24日(五)

米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。

10月27日(一)

伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。

多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。

10月28日(二)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。

10月29日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

挪威--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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