日本已公布经济指标--2014/10/22

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.6% +2.7% 10月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +3.1% +3.3% 10月30日 -- 工业生产(m/m) 8月 -1.9% r +0.4% r 10月28日 -- 失业率 8月 3.5% @ 3.8% @ 10月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 9月 逆差9,583 逆差9,485 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 8月 -4.7% -5.9% 10月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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