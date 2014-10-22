中信期货：中国期指资金回流市场，后市不宜过分悲观

本周市场在预期和现实中依旧显得纠结，周二公布的三季度宏观经济数据差强人意，市场再度承压，最终报收中阴线，技术上显示期指仍处于振荡调整格局中，但是从持仓数据看，不宜过分悲观。

节后资金持续流出局面到10月15日结束，期指总持仓连续四天温和回升，周二达到176,546手，虽然近期资金回流没有对指数形成提振作用，但是对于市场下跌形成一定遏制，这与8月底有些类似。8月4日期指第一波上涨受阻，总持仓和指数同步疲软，至8月22日总持仓下降至162,090手，随后四天连续加仓，但指数继续温和调整，之后连续两天减仓后市场才出现企稳，并强劲拉升。目前期指盘整了近一个月时间，信息不明朗，缺乏有效指引，宏观经济数据低迷顺势压制指数，期指延续调整也在情理之中。(完)