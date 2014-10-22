中信期货：中国期指资金回流市场，后市不宜过分悲观

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以下内容节选自10月22日的《期货日报》：
本周市场在预期和现实中依旧显得纠结，周二公布的三季度宏观经济数据差强人意，市场再度承压，最终报收中阴线，技术上显示期指仍处于振荡调整格局中，但是从持仓数据看，不宜过分悲观。
节后资金持续流出局面到10月15日结束，期指总持仓连续四天温和回升，周二达到176,546手，虽然近期资金回流没有对指数形成提振作用，但是对于市场下跌形成一定遏制，这与8月底有些类似。8月4日期指第一波上涨受阻，总持仓和指数同步疲软，至8月22日总持仓下降至162,090手，随后四天连续加仓，但指数继续温和调整，之后连续两天减仓后市场才出现企稳，并强劲拉升。目前期指盘整了近一个月时间，信息不明朗，缺乏有效指引，宏观经济数据低迷顺势压制指数，期指延续调整也在情理之中。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,