芝加哥期市：玉米期货脱离一个月高点，大豆亦下跌

近月小麦期货 上涨0.34%至每蒲式耳5.21美元，周二该合约收涨1.1%，且盘中触及每蒲式耳5.23-3/4美元的一个月高位。

美国农业部(USDA)周一公布的周度作物报告显示，截至周日，美国农户大豆收割率为53%，高于一周前的40%，但仍低于同期五年平均水准66%。

专家表示，本月美国中西部降雨在减缓收割进度的同时，也令冬小麦种植陷入停顿，此一延迟可能影响到作物收成。

全球最大小麦进口国埃及周二表示，该国从法国、罗马尼亚与俄罗斯标购18万吨小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 521.00 1.75 +0.34% +1.46% 495.45 69

CBOT玉米 355.00 -1.00 -0.28% +2.01% 365.48 63

CBOT大豆 962.75 -1.50 -0.16% +1.96% 947.23 52

CBOT稻米 $12.59 $0.04 +0.28% +0.72% $12.64 51

汇率

欧元/美元 $1.271 $0.000 +0.00% -0.66%

美元/澳元 0.878 0.000 -0.01% -0.03%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 张若琪/李爽)