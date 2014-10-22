上海中期：全球经济增长不稳定激发贵金属避险属性，短期有望迎来转机

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以下内容节选自10月22日的《期货日报》：
美国退出QE及何时加息始终是悬在贵金属头上的达摩克里斯之剑，受此影响，三季度以来，贵金属弱势下探，伦敦金创出1,183.09美元/盎司的年内新低，伦敦银则创出16.679美元/盎司的四年多以来新低。但纵观近期美联储官员们的讲话，不难发现，他们对加息持谨慎态度，而从CFTC报告来看，资金面也出现回暖的迹象，这或许预示着贵金属可能走出一波反弹行情。
10月7日，IMF将2014年全球经济增速预期由7月时的3.4%下调至3.3%，将2015年全球经济增速预期由4.0%下调至3.8%，并警告全球经济下行风险正在加剧。全球经济增长被下调，凸显了当前国际环境的复杂性，美英货币政策常态化、欧元区通缩、地缘政治风险及主权债务危机等都是全球经济面临的重大威胁。全球经济增长的不稳定性及反复性将激发贵金属的避险属性，利于贵金属走高。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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