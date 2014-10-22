上海中期：全球经济增长不稳定激发贵金属避险属性，短期有望迎来转机

美国退出QE及何时加息始终是悬在贵金属头上的达摩克里斯之剑，受此影响，三季度以来，贵金属弱势下探，伦敦金创出1,183.09美元/盎司的年内新低，伦敦银则创出16.679美元/盎司的四年多以来新低。但纵观近期美联储官员们的讲话，不难发现，他们对加息持谨慎态度，而从CFTC报告来看，资金面也出现回暖的迹象，这或许预示着贵金属可能走出一波反弹行情。