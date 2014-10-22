国际油市：知名分析师Horsnell仍看多石油，预测明年布兰特油价105美元

渣打分析师表示，第四季虽未发生供应过剩，但2015年第一季将会出现，石油输出国组织(OPEC)可能需要减产。OPEC将于11月17日举行会议，几个主要成员国已表示，他们认为没有必要减产。

“OPEC会议之前还有五周时间可以用来筹划和协商，因此我们觉得，如果认为OPEC基本上不能就明年第一季大幅减产达成协议，这种看法不免轻率，”分析师们写道。

分析师也否定沙特挑起石油价格战的说法，表示价格战的前提是产量增加，并且油价跌破商业盈利水平，但这两个条件一个也不具备。

全球最大石油出口国沙特调降月度油价，被一些人视为意在争取亚洲市场份额；此外，沙特在油价跌向每桶80美元之际仍不愿减产，也被看作意图拖缓美国页岩油产业成长。美国页岩油近几年产量激增。