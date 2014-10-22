中澳贸易：中国同意对澳洲煤炭免征新关税--媒体

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透墨尔本10月22日 - 澳洲媒体周三报导称，在中国财长与澳洲国库部长霍基举行会谈后，中国同意对澳洲煤炭免征新关税。这是年底前敲定自由贸易协议协商的一部分。
中国财政部本月稍早宣布，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。
这将让印尼煤炭出口比澳洲更具优势，因根据中国与东盟国家自由贸易协议，印尼不受这项关税规定影响。
霍基与中国财长楼继伟周二在北京举行会谈。霍基称，楼继伟告知其中国征收关税是为了帮助解决环境污染问题。
“我们双方同意确保尽快签署自由贸易协议，”澳洲一报纸援引霍基的讲话称。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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