美尔雅期货：沪锌基本面向好，价格在万六一线存在支撑

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

近期市场宏观面数据不乐观，锌在传统消费旺季遭受打压。但锌在有色市场中属于表现偏强，这主要是因为国内现货市场抗跌情绪明显，升水提高至330-360元/吨的高位，同时精锌下游消费增长平稳，未来需求前景良好。在全球供需格局向好下，基本面仍相对偏好，锌在16000一线存在较强支撑，可在此价位逢低逐步建立多单。

国际铅锌研究小组近期公布，今年1-7月全球精锌市场供应短缺24.8万吨，去年同期是过剩1.5万吨，并预计全球锌市2014年短缺40.3万吨，明年缺口将降至36.6万吨。今年全球锌需求预计将增长5.1%至1365万吨，2015年将续增2.9%至1405万吨，这从根本上来说是受到中国消费增长的驱动。但因目前锌价相对较高，中国的冶炼产量会有一定的增长，2014年精炼锌产量预计将增长2.9%至1325万吨，明年料增长3.3%至1368万吨，而其他国家依然维持稳定生产。总体来看，全球锌供需格局继续好转的可能性较大。(完)

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