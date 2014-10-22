中国能源：去年石油新增探明储量逾10亿吨，能源自给率超九成--国土资源部

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透北京10月22日 - 中国国土资源部最新数据显示，2013年，中国石油新增探明储量10.83亿吨，天然气新增探明储量6,159.11亿立方米，煤、铜等重要矿产勘查成果显着，能源自给率较上年有所下降，但仍逾九成。
国土资源部最新发布中国矿产资源报告(2014)显示，中国实施“找矿突破战略行动”效果显着，45种主要矿产中有37种矿产查明资源储量增长，其中煤炭增长10.7%，天然气增长22.8%，铁矿增长9.8%，铜矿增长13.3%，铝土矿增长7.2%，金矿增长30.7%。
数据称，2013年中国一次能源生产总量为34.0亿吨标准煤，较上年增长2.4%；消费总量达37.5亿吨标准煤，增长3.7%，能源自给率为90.7%，较上年下降1.3个百分点。
“三年来，全社会累计找矿投入超过3,500亿元，其中80%以上源于社会资金。新发现大中型矿产地451个，主要矿产新增查明资源储量显着。”报告称。
中国目前是全球第一大能源生产国和消费国。报告并指出，中国政府致力于推进矿产资源管理体制改革，不断完善矿产资源法律法规，去年以来，取消了17项涉及地质矿产类的行政审批事项，下放和调整了6项与矿产资源有关的行政审批事项，并对中国对外合作开采海洋石油资源条例等9项能源及矿产资源法规条例进行了修改。（完）
更多细节，请点选国土部网站(here) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,