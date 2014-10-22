澳洲经济指标总览--10月22日

经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时间 值 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差7.87 逆差13.59 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -3% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.1% +0.4% 就业市场(经季节调整) 11月6日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 -2.97 +12.1 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.16 +1.43 失业率 6.1% 6.1% 就业参与率 64.5% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 2015年1月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 逆差46.91 顺差25.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)