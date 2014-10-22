华安期货：大连焦炭期货后市大跌不可期，因现货市场稳中趋强

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

近期利好共振推动焦炭期价大幅拉涨，但利好兑现后，期价又遭遇了资金的有力杀跌，空头牢牢压制期价。不过，近期现货市场的稳中趋强格局，或确立了焦炭期价的宽幅振荡态势，后市大跌或不可见。

近期各种利好消息刺激钢市反弹，同时也给上游炼焦煤市场带来了利好。除此之外，煤炭进口零税率取消和APEC会议召开环保炒作，也为炼焦煤现货市场带来了一定利好。上周国内炼焦煤市场出现小幅探涨态势，下游补库需求持续增加，国有重点大矿传出调价消息，涨价幅度均在10-20元/吨，带动地方市场抬高涨价呼声，但多为试探性上涨。

整体看来，近期钢焦企业依然维持补库进程，而煤企限产又较为明显，这都决定了炼焦煤市场近期的稳中趋强格局。炼焦煤市场的偏强将直接带动焦炭现货市场挺价或提价热情，这又将为焦炭期价带来利好。(完)

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