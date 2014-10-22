新湖期货：中国糖市最糟时刻即将过去，郑糖底部轮廓渐清晰

大周期的熊牛转换总是令人心动不已，然而自去年年底以来糖市里不断有资金入场抄底，却屡屡受挫。随着时间跨过9月，糖价也走过了整整三年熊市期，陈糖过多的压力终于在9月下旬爆发，恐慌情绪下糖价一度下探到2009年8月的水平，时过五载总算历尽一个轮回。