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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 09:55 BJT

新湖期货：中国糖市最糟时刻即将过去，郑糖底部轮廓渐清晰

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

大周期的熊牛转换总是令人心动不已，然而自去年年底以来糖市里不断有资金入场抄底，却屡屡受挫。随着时间跨过9月，糖价也走过了整整三年熊市期，陈糖过多的压力终于在9月下旬爆发，恐慌情绪下糖价一度下探到2009年8月的水平，时过五载总算历尽一个轮回。

随后，泰国预期减产、巴西糖厂提前开始收榨、陈糖去库存进度乐观等因素悄然积聚，而工业库存庞大这一主要压力点的影响力则逐渐减弱，市场或许难以再度陷入此前的恐慌状态，底部轮廓渐渐清晰。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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