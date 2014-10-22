新湖期货：中国糖市最糟时刻即将过去，郑糖底部轮廓渐清晰

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以下内容节选自10月22日的《期货日报》：
大周期的熊牛转换总是令人心动不已，然而自去年年底以来糖市里不断有资金入场抄底，却屡屡受挫。随着时间跨过9月，糖价也走过了整整三年熊市期，陈糖过多的压力终于在9月下旬爆发，恐慌情绪下糖价一度下探到2009年8月的水平，时过五载总算历尽一个轮回。
随后，泰国预期减产、巴西糖厂提前开始收榨、陈糖去库存进度乐观等因素悄然积聚，而工业库存庞大这一主要压力点的影响力则逐渐减弱，市场或许难以再度陷入此前的恐慌状态，底部轮廓渐渐清晰。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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