日本股市：盘中涨幅超2%，因欧洲央行或再出手刺激且苹果相关股大涨

日经指数 早盘中段大涨299.27点至15,104.31点，上日收跌2.0%。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

“这项消息引发低接买盘，因为日本股市所跌到的水平，已经将最糟糕情况消化完毕，”瑞银财富管理执行总监Toru Ibayashi表示，他所指的是对欧洲经济重陷衰退的担忧。

Ibayashi预估日经指数未来几周将收复本月稍早的失地。

在苹果公布较预期强劲的季度获利后，该公司的日本供应商股价大涨，Foster Electric 劲升3.4%，Japan Aviation Electronics Industry 大涨3.5%。

高田股价跳涨10%，因该公司一再保证安全气囊导致的汽车召回问题只会发生有限的成本。之前汽车召回的消息令该公司股价暴跌23%，至2013年3月以来最低。