新闻稿：地缘政治风险以及经济衰退疑虑令欧洲投资者不安--惠誉

(以下惠誉新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准) 伦敦10月21日(惠誉)--惠誉2014年第三季对欧洲固定收益投资者调查显示，地缘政治紧张局势加剧以及欧元区经济增长前景黯淡，均打压受访者信心。这些因素亦导致了近几周各个市场避险情绪急升。

地缘政治再次高居信贷市场风险名单的榜首，经济衰退疑虑几乎上升一倍。此外，投资者的通缩担忧亦加剧。以53%的受访者将其列为高风险，该比例是纪录高点。

受访者对如何应对这些风险看法不一。不足三分之一的受访者赞成较弱的国家进一步实行财政放宽政策，但39%的受访者反对这种做法，认为将会危及较长期的稳定。其余31%的受访者认为无所谓，觉得任何财政激励措施都会被欧央行可能采取的措施所盖过。

惠誉称，投资者信心的变化凸显对经济增长的担忧严重得多。我们在最新的全球经济展望中下调了增长预测，与投资者看法一致。欧元区决策者面临的挑战是，在欧元区财政弹性尤为有限的情况下，作出适当的政策反应。投资者对于欧元区进一步放松财政政策是否有利的看法不一，对评级的影响很大程度上取决于对产出和公债的总体影响。

由于预计在预测时间范围内公债比率会触顶、或已经触顶，欧元区多数国家主权评级展望为稳定。不过债务水平仍然很高，限制评级进一步上调。继续进行财政整固...加上国内生产总值(GDP)增长加快，将改善债务状况，不过这可能难以保证，至少短期内是这样。

惠誉2014年第三季调查在9月3日-10月3日期间进行，代表了管理着估计达7.1万亿(兆)欧元固定收益资产的投资经理观点。

访问(www.fitchratings.com)可浏览完整调查。(完) (编译 孙茉莉/王丽鑫；审校 张涛/许娜)