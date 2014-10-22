弘业期货：郑商所菜粕或迎来新一轮探底，因美豆和新菜籽到港利空

以下内容节选自10月22日的《期货日报》：

菜粕主力1501合约在10月13日创下新低2067元/吨后反弹，近一周多来，上涨幅度达到150元/吨。此轮反弹一方面受到美豆企稳迹象的支撑，另一方面伴随着现货去库存的助力。目前市场的分歧越来越大，菜粕面临的问题除了去库存还有对未来菜籽进口的预期。随着11月大量廉价美豆及新季菜籽到港，菜粕将迎来新一波的探底过程。

自8月底开始，进口菜籽的船期一直有所延误，8-10月的实际到港菜籽量显着低于市场预期，国内菜粕供应呈现阶段性减少。

需求方面，9月起因豆粕现货价格坚挺，豆粕和菜粕价差呈现扩大态势，目前长江流域豆粕和菜粕价差已经扩至1200元/吨，利于菜粕的消费，对菜粕的库存消化起到积极的作用。华南豆粕和菜粕价差相对偏小，对鸭料中菜粕用量的增加刺激有限。但是总体而言近期仍处于菜粕去库存的阶段。(完)

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