澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，风险人气改善带来支撑

之前澳洲公布数据显示，第三季消费者物价指数(CPI)截尾均值较前季上升0.4%，较上年同期上升2.5%。

“今天的数据将强化澳洲央行在一段时间内利率持稳的倾向，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。

本月稍早，澳洲央行维持利率在纪录低点2.5%，并重申一段时间内维持利率稳定。

新西兰元兑欧元 上涨，隔夜欧元跌至三周低点1.5900新西兰元。之后削减跌幅，最新报1.5961.

之前路透报导称，欧洲央行可能开始购买公司债。澳元和新西兰元由此获得提振。

新西兰元兑美元 报0.7968，周二一度触及三周高位0.8036.

市场人士称，0.8000美元上方的大量卖单将继续限制新西兰元涨势，因许多交易员认为，逼近0.8050水准是卖出良机。

新西兰元在7-9月已经大幅下跌，在没有更多迹象显示美国可能在2015年中期左右升息的情况下，许多交易员对推低新西兰元犹豫不决。(完)

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