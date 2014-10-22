台湾债市：五年券殖利率盘初弹升，行库逢高承接

路透台北10月22日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周三盘初弹升。因美债价格走低与台股反弹，使得部分交易商转趋保守，不过逢反弹见公股银行买盘承接，令弹幅受限。

交易商认为，目前债市仍处在美联储利率会议前的观望整理走势，气氛有利于多方操作，由于银行筹码未见松动，纵然殖利率短线反弹，上档空间也将有限。

“沿路有行库在买，但并不是积极追价。”一位银行交易员说。

另一证券商交易员也称，虽然五年券殖利率跌深反弹，但从冷券交易来看，买盘逢高承接意愿仍强，筹码并没松动。从技术线型观察，1.20%跳空缺口可望守稳。

美国公债价格周二走低，因中国成长数据略强于预期，且有报导称，欧洲央行可能购买欧元区公司债，部分缓解了对全球经济成长的忧虑，并削弱了低风险公债的吸引力。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.17-1.20% • 10年增额公债103/13R ：1.615-1.64%

本地时间10:00时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率弹2.3基点报1.1830%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易殖利率弹2.25基点报1.6225%。

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