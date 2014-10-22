日本债市：公债价格小跌，受累于日股上涨以及美国公债疲弱

日本央行例行购债操作在周三共计准备购买6,300亿日圆(58.9亿美元)日本公债，帮助限制了债市跌势。

日股攀升1.5%，苹果等企业的强劲财报提振隔夜美国股市，进而支撑本地股市。

隔夜美国公债下跌，之前强于预期的9月成屋销售数据以及美股劲扬打击了对于避险公债的需求。