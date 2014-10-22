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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 10:17 BJT

日本债市：公债价格小跌，受累于日股上涨以及美国公债疲弱

路透东京10月22日 - 日本公债价格周三小跌，日本股市反弹以及隔夜美国公债市场走软，均拖累本地债市。

日本央行例行购债操作在周三共计准备购买6,300亿日圆(58.9亿美元)日本公债，帮助限制了债市跌势。

日股攀升1.5%，苹果等企业的强劲财报提振隔夜美国股市，进而支撑本地股市。

隔夜美国公债下跌，之前强于预期的9月成屋销售数据以及美股劲扬打击了对于避险公债的需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% +0.0 0.025%

五年期公债 0.000% +0.0 0.130%

10年期公债 0.480% +0.5 0.475%

20年期公债 1.320% +0.5 1.315%

30年期公债 1.610% -0.5 1.615%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.35 -0.02 146.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵 审校 李爽)
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