日本债市：公债价格小跌，受累于日股上涨以及美国公债疲弱

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透东京10月22日 - 日本公债价格周三小跌，日本股市反弹以及隔夜美国公债市场走软，均拖累本地债市。
日本央行例行购债操作在周三共计准备购买6,300亿日圆(58.9亿美元)日本公债，帮助限制了债市跌势。
日股攀升1.5%，苹果等企业的强劲财报提振隔夜美国股市，进而支撑本地股市。
隔夜美国公债下跌，之前强于预期的9月成屋销售数据以及美股劲扬打击了对于避险公债的需求。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.025% +0.0 0.025%
五年期公债 0.000% +0.0 0.130%
10年期公债 0.480% +0.5 0.475%
20年期公债 1.320% +0.5 1.315%
30年期公债 1.610% -0.5 1.615%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.35 -0.02 146.37
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵 审校 李爽)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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