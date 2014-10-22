台湾汇市：台币实质交易稳于近期高位，人民币走升或提供助力

路透台北10月22日 - 台币兑美元 周三实质交易盘初稳于上日区间高位，同时带有偏升动力。亚洲早盘韩元 持于上日高档位，在岸人民币 及离岸人民币 均走升，气氛有利台币进一步偏升反应，交易员关注台币今日是否往区间高位30.360测试。

汇银人士指出，台股一早虽然大涨，但股市近来一日涨一日跌，与台币走势略有脱勾，一早场上也未见外资有大幅的汇入，因此预估台股走势暂难影响台币。倒是在岸人民币涨破6.12关卡，离岸人民币也偏升反应，重新提供台币助力。

“感觉台币还是往升值的方向波动，但早上其实很清淡、量不大，还要再观察。”一位本地银行交易员说。

交易员指出，台币近日在30.400附近均有承接买盘，预估30.400位置已成台币短线支撑，但因成交量能清淡，要进一步走高也不容易，休息待变的气氛依然浓厚。

他们预估台币今日交投区间在30.360-30.400间波动。

本地时间10:10时，韩元在1,054.6元附近休息整理，在岸人民币升至6.1176元，离岸人民币则升至6.1230附近。台湾加权股价指数 则大涨1.18%。

盘初台币主要交易区间在30.373-30.383；上交易日主要区间在30.373-30.406。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘扩大；一个月远汇报价 暂报在30.331/30.345左右，上日纽约盘收在30.335。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.360-30.400

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