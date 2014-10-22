中国债市动态：卖压稍重现券收益率上涨，新债结果亦高于预期

路透上海10月22日 - 中国银行间债市现券收益率在经历连续下行及双向震荡后，周三早盘卖压稍显沉重，收益率有所上涨，不过总体幅度有限。上午招标的七年期国债，结果也高于预期，未能延续此前新债发行的火爆场面。

交易员认为，在诸多利好带动现券连续走好后，消息面归于淡静，收益率这种波动或回调并不意外，对后市仍维持相对乐观预期。

利率互换和国债期货早盘表现基本与现券同步，其中IRS小幅上行，五年期期货主力合约下探近0.1%。

华中一银行交易员称，早盘现券收益率延续了上日尾盘时段升势，主要利率债收益率涨约2-3个基点(bp)，“只是gvn(卖盘)比较多。长期看没事，应该还好。”

财政部稍早招标的七年期固息国债，中标利率3.70%，此前市场预测均值为3.67%。该期国债的边际中标利率为3.74%，投标倍数为1.97倍。

二级市场上与今日招标国债期限相近的固息国债140013券，最新报价 在3.75%/3.73%，上日尾盘为3.73%/3.71%。