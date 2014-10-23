专栏节选：魏家的重伤害！两岸食品板块可能位移--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月23日出版的当期「老谢开讲」专栏) 四十年前轰动台湾的米糠油事件，波及到贩卖油脂产品的永靖魏家，之后，魏家四兄弟另起炉灶到中国开疆辟土，不到二十年的时间，搭建起了横跨两岸的食品王国，魏家四兄弟也成了台湾的巨富。但这次馊水油到工业废油事件重创魏家四兄弟亲手在台湾搭建的王国，除了影响台湾，也冲击到两岸的食品集团。

顶新正义假油事件引来全台湾民众抵制，魏家也几乎成了黑心企业的代名词，康师傅的金字招牌也跟着蒙尘。当舆论对魏家口诛笔伐的时候，我们要来看看顶新正义假油事件，已让魏家老三魏应充遭到收押，未来恐面临沉重的官司诉讼压力，而魏家承诺永远退出台湾油品市场，也将让台湾油品市场重新洗牌。

但下一个魏家的焦点应该是两岸食品集团的起落与变化，这次假油事件重创的是台湾的味全，这次味全股价从六十．一元直挫到二十一．九五元，市值少掉近七成。在短短一年时间内，魏家在油品事件一连犯了三次错误，每一次出包都付出惨痛代价。

**魏家招牌在台搞砸了，味全何去何从？**

第一次出事的时候是去年十一月四日，爆发高振利的全统沙拉油掺铜叶绿素，正义卷入其中，魏应充被迫辞去ＧＭＰ理事长，味全的股价也从六十．一元跌到四十二．三元。到了今年中秋节前后，屏东的馊水油事件，正义又中奖，当时很多糕饼百年老店产品纷纷被迫下架，台湾过了一个黯淡的中秋节，味全的股价在九月五日跌停，创了四十．四元新低价。

这回又出了包，进口越南劣油震惊全台湾，终于引爆这次「灭顶行动」。十月十七日，尹衍梁出面协商魏家捐出三十亿元，成立食安基金，味全股价才从二十一．九五元强势而上。在食品市场，魏家的招牌在台湾搞砸了，味全何去何从？这是大家关切的话题。

回顾一下味全的历史，一九九○年台股涨到一二六八二点的时候，味全的股价顶着资产的魅力，一度涨到一九一元。股市从万点崩跌之后，到了一九九五年味全又跌到十七．八元，此后股市大户陈贤保（阿丁）介入炒作，一路将味全拉升到七十六．五元，阿丁轧到黄烈火家族，黄南图后来去世，魏家老四魏应行在味全六十元左右，于一九九八年吃下阿丁的筹码，拿下味全的经营权。

魏家那时羽翼未丰，高价吃味全付出了惨痛代价，一九九九年科技泡沫还没吹来之前，味全股价崩跌到四．五五元，味全的重伤害，波及魏家在中国的康师傅，在情况最惨烈的时候，康师傅一度向统一高清愿求援未果，后来只好引入日本三洋食品等大股东，在日本技术与资金挹注之下，康师傅终于成了中国方便面最大霸主，后来康师傅又在包装水、茶饮料市场杀出重围。

从一一到一三年，这是顶新魏家实力达到巅峰的黄金年代，康师傅在香港上市，股价从金融海啸后的六．六二港币大涨到二十六港币，市值达一四五五亿港币，约新台币五六三一亿元，这个市值一度超越国泰金控，也超过台塑集团旗下四宝，可以跻身台湾第六大市值企业。魏家兄弟又拿下台北一○一逾三成股权及帝宝十几户豪宅，声势达到最高峰。

**魏家退出台湾市场，食品市场将重新洗牌**

而一三年味全股价重新站上六十元，也是魏家经过十几年经营有成的象征。康师傅在香港涨到二十六港币的时候，味全的股价从二十六．二元起涨，一路涨到六十．一元，魏家在两岸搭建的食品王国令人称羡。但这回黑心油事件，魏家连三犯，不但砸毁半世纪胼手胝足的奋斗形象，台湾的食品产业恐怕也没有魏家立足的余地。

未来的味全到底何去何从？如果全民抵制到底，味全的招牌恐怕行不通，最好的方式是转手易主，但是股价跌了六、七成，魏家愿不愿意贱售？况且，味全资产庞大，单是三重厂开发利益惊人，魏家可能放弃在台油品业务，甚至食品相关业务，但仍然可能保留资产，因此，味全可能分拆，魏家留下资产，出售业务。

而魏家退出台湾市场，整个食品市场也将重新洗牌，受益最大的可能是统一企业。这次南侨也卷入风暴，所幸最后检验是可食用，才算逃过一劫，但是南侨把食用牛油当成工业用牛油进口，难免形象上受到一点波及，但整体来看，顶新正义黑心油事件也给台湾企业一个很大教训，未来凡是与食品有关的产品，都不容有任何作弊情事，否则都会遭到更大的反制。

像是餐饮王牌的王品，股价从上市的五一七元惨跌到二八三．五元，股价一路向下，王品这些年打下的金字招牌，屡次在食安风暴中踩到地雷，也影响消费者的观感。

不过，康师傅魏家撞击更大的可能是在中国的食品板块，未来可能出现更大的洗牌效果。目前在香港上市的台商三大食品集团，原先是康师傅最大，后来旺旺居上，然后是统一中国。这次黑心油事件让味全股价大跌近七成，但是康师傅在香港股价相对稳健。在魏应充被声押那一天，康师傅的股价创下十七．八二港币的四年新低。不过随后三个交易日，康师傅又反弹到十九．九八港币，几乎把黑心油风暴跳空缺口都补回来。

若以十月二十一日康师傅的收盘价来算，康师傅市值仍达一○八六．三亿港币，约新台币四二三六亿元，是台湾味全的三十倍。这次魏家可以在味全断臂，但必须保住中国市场，不过经过黑心油事件撞击，中国在地食品集团可能逐渐崛起，对台湾现有三大食品集团带来重大挑战。

今年在港上市的台商三大食品集团股价都出现颓势，中国旺旺虽然没有卷入黑心油风暴，但股价仍从十三．一跌到九．三二港币，市值仍达一二五六亿港币，是三大台资食品集团的一哥。统一中国从一三年股价十．四跌到五．五港币，股价险遭腰斩，九月一度反弹到八．一八港币，这次黑心油风暴统一中国一度跌到六．七七港币，市值只有二九七亿港币，是三大中的老么，与旺旺、康师傅仍有一大段距离。

**中国本地食品集团逐渐崛起**

这三大集团仍以旺旺成长最显着，营收从○九年的十七．一亿美元到去年达三十八．一七亿美元，税后净利从三．一二亿美元成长到六．八七亿美元。康师傅营业额比旺旺还大，去年达一○九．四亿美元，净利是四．○八五亿美元，康师傅每年都可赚进上百亿新台币的获利，让魏家兄弟财富与日俱增。相较来看，统一中国去年营收二三三．二八亿元人民币，净利九．一八亿元人民币，大约一．五亿美元左右，与旺旺、康师傅仍有相当差距。这次康师傅魏家犯了错，最大关键是会不会冲击到康师傅在中国市场的版图？

中国本地的食品集团正逐渐崛起，值得注意的是蒙牛、光明乳业、伊利乳业，这是中国三大乳品集团，此外还有双汇发展，如果按营收来排行，伊利最大，然后是双汇，再来是蒙牛，最后是光明乳业。从财报来看，去年伊利股份营收高达四七七．七八亿人民币，比康师傅的六六七亿人民币略小，去年净利三十二亿人民币，约五．二亿美元，获利介于旺旺与康师傅之间。

在香港上市的蒙牛实力也不弱，去年全年营收也达四三三．九九亿人民币，税后净利是十六．三亿人民币，蒙牛过去由牛根生一手经营，但也发生塑化剂等食安风暴，后来由中粮集团入股并主导经营权。与蒙牛经营内容比较接近的是光明乳业，去年营收一六二．九亿人民币，净利是四．七四亿人民币，今年董事长涉案易人，经营略受影响，上半年净利只有二．四亿人民币，股价也从二十六．一跌到十四．二五人民币。

若从两岸食品集团实力来看，中国旺旺仍居一哥地位，旺旺从米果切入乳品市场，旺仔牛奶在中国仍有一席之地，但是蒙牛、光明、伊利也有相当实力。像光明乳业百分之百都是乳制品，伊利以液体奶为主，乳品营运占九八．八七％，只有一．一三％是饲料。双汇发展是以肉品与屠宰为主，这两项业务加起来占九七．八％，与蒙牛、伊利、光明完全不同。蒙牛以酪乳为主，加上液体奶，这两年也拿下现代牧业多数股权。从这个现象来看，中国具实力的食品集团都从乳业开始，双汇发展可能会从肉品走出另一条路。

台商食品集团定位较清楚，像康师傅定位在方便面，后来又介入包装水市场，与农夫山泉、雀巢的竞争，靠着低价行销胜出；旺旺以米果为主，又介入乳品市场，以今年期中报告来看，中国旺旺半年营收十八．五三亿美元，成长五．五九％，净利三．一八亿美元，成长三．五二％，这当中米果赚五○一五．八万美元，成长三二．五六％，毛利率从三五．六％上升到三八．六％，但乳品为旺旺赚进二．四三亿美元，仍是最大宗，介于两者之间是休闲食品，净利一．三八亿美元，成长一七．五六％，毛利率从四二．七％成长到四五．二％。

**市场竞争激烈，毛利率出现下滑景象**

旺旺在拿手的米果及休闲食品都出现获利成长、毛利率提升的现象，虽乳品获利排第一，但获利却衰退一一．○四％，毛利率三八．五％，下滑四％。这个现象可以看出中国的伊利、蒙牛、光明三大乳品集团逐渐崛起，市场竞争激烈，毛利率出现下滑的景象。

这次魏家在台湾的黑心油事件，撞击魏家在台湾的事业版图，已无回旋空间，但更受到关注的是魏家在中国的事业会不会遭到波及？食品最重安全，所以食品及餐饮都算是良心事业。过去三十年，台商在中国食品市场攻城掠地，几乎所向皆捷，旺旺过去在台湾以宜兰食品为招牌，赚少赔多，后来在中国抢占十三亿市场才爆发，康师傅的方便面也是经过重重困难才打出的江山，这次的黑心油事件恐怕重创魏家事业版图，康师傅这个赚钱事业能否屹立不摇？这才是焦点。

而经过这次黑心油事件，往后看必然牵动两岸食品版图，中国在地食品集团将逐渐崛起，双汇发展、伊利、蒙牛都有很大发展空间。台商食品集团考验也将加大！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。