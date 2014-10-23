专栏节选：开放才是维稳的唯一药方--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 占中行动必然会对香港社会产生影响，只不过，最后的结果未必是示威民众所期待的。

中国至今尚未动用解放军，但并不代表中国没有相关行动的决心；即使这波抗议声浪平息下来，北京领导人仍会亟于谋求对策，以免日后再度星火燎原。

香港占中的原因之一，是当初立基本法时，中英双方混淆了「自由选举」的定义。北京的见解是，每位公民都拥有选举权，但只能从北京筛选过的人选中选择，这铁定不是当年香港人心中的「自由选举」。

对北京而言，香港的问题与整个中国的问题并没有太大不同，人民对政治自由的需求可以被经济繁荣所取代；再者，当一部分地区拥有政治自由，也必将感染其他地区，这将危及国家稳定与共党政权，是不被允许的事。

过去二十五年来，中国透过所得大幅成长，保持内部和谐表象。尽管香港国际化程度高，北京无法全盘操控香港整体经济，却有能力影响民众的所得。

不过，经济或许不是本次学生占中的最重要因素，香港贫富差距日益恶化，如同台湾和全球其他地方一样；年轻人对生活成本攀高及就业机会减少的愤怒，并不亚于假普选。

香港历来都处于不公平的财富分配游戏，豪门巨室掌控了绝大多数的财富，不动产招标、开发，永远是那几家「鸿字辈」（新鸿基地产等）老面孔，地产开发又是香港主要的财富来源。电力生产和销售由两家私人企业寡占，还有零售业等，全都由少数集团所掌控。

垄断的经济结构，带动生活必需品成本上扬的幅度，高于劳工平均购买力的成长。此外，态度积极且受过高等教育的中国学生、劳工和专家涌入香港，也抢走许多本地人的工作机会。对香港一般民众而言，回归中国并没有什么值得高兴的。

北京对治理香港的规画，可能是允许精英独占，并以分配经济利益作为回报，以确保香港的稳定，但这盘棋被抗议学生打乱了。就北京而言，这群少数精英没能达成协议，因而北京插手介入，也属合理。

新鸿基的郭氏家族因贪污被起诉；习近平在中国积极打贪，并松绑国企控制下的经济，或许也会在香港复制。北京可能寻求打破部分独占，并压低基本商品和服务价格，以纾解民怨。

尽管打贪、开放初期，会出现一阵混乱，并产生意外的风险，但就北京的立场而言，这是确保更进一步成长的唯一方法，也是确保更进一步稳定的不二法门。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。