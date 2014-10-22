美国经济：强势美元冲击美国企业获利，给其带来新考验

美元指数在第三季累计上涨了7.74%。

Janney Montgomery首席投资策略师Mark Luschini表示，美元一个百分点的变动，通常会给公司获利带来两个百分点的影响。

**新的环境**

分析师说，业界必须适应新环境，它们无法再像过去10多年一样，享受美元相对疲软提升获利的优势。这意味着未来公司业绩预期会有更多变化。

当然，也不是所有公司都很痛苦。苹果 营收的60%来自国际销售业务，该公司虽承认汇兑将成为一个不利因素，但并不算太担心。苹果公司预计，截至12月的季度将有强劲表现，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%。

对可口可乐和麦当劳而言，强势美元很令人头痛。由于人们更关注健康，可口可乐与其他软饮料企业一样，正疲于应对持续了近10年的国内汽水销量下滑局面。另外，麦当劳则一直在丢失市场份额，因为人们更青睐Chipotle Mexican Grill Inc 这样的高端品牌。

JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke表示，“我认为在大概未来一个季度，我们将看到公司重新调整预期。”

O'Rourke说，这可能会使一些公司重视汇兑问题，而淡化经营等更深层的问题。但别忘了，“如果最终真正获利情况不佳，投资者通常都会抛售股票。”(完) (编译 许娜/王颖；审校 李爽/田建华)