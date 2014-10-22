香港股市：联交所称将在＂沪港通＂推出前进行测试，市场参与者先完成登记

路透香港10月22日 - 香港交易及结算所 旗下联交所发出通告称，将在＂沪港通＂推出前的周末举行一系统准备测试，以确保交易所的系统及交易所参与者的系统应用至作业环境时情况满意；至于测试的确实日期会于公布沪港通推出日期后确定。

市场原先预期＂沪港通＂将于本月内推行，而此前港交所行政总裁李小加曾表示会在＂通车＂前两周公布开通日期，但在上周五中国证监会的新闻例会上并没提到＂沪港通＂推出日期。而香港财政司司长曾俊华日前表示，香港对＂沪港通＂早已准备就绪，目前只待有关方面决定；并指＂沪港通＂的推行与香港现时仍在进行中的占领运动并无关系。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)