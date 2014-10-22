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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 11:10 BJT

韩国汇市：早盘基本持平，外资流入抵消美元强势影响

路透首尔10月22日 - 韩元 基本持平，因外资流入抵消了美元强势的影响。由于报导称欧洲央行正考虑购买公司债，欧元下滑，支撑了美元。

0245GMT，韩元/美元 报1,054.2，周二收盘水平为1,054.7。

三年期韩国公债12月期货 涨1个基点，报107.77。

0245GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,054.2 1,054.7

日圆/韩元 9.8588/653 9.8514

韩国公债期货 * 107.77 107.76

韩国综合股价指数 1,929.50 1,915.28

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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