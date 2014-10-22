韩国汇市：早盘基本持平，外资流入抵消美元强势影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透首尔10月22日 - 韩元 基本持平，因外资流入抵消了美元强势的影响。由于报导称欧洲央行正考虑购买公司债，欧元下滑，支撑了美元。
0245GMT，韩元/美元 报1,054.2，周二收盘水平为1,054.7。
三年期韩国公债12月期货 涨1个基点，报107.77。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,054.2 1,054.7
日圆/韩元 9.8588/653 9.8514
韩国公债期货 * 107.77 107.76
韩国综合股价指数 1,929.50 1,915.28
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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