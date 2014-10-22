《汇市简讯》澳元/美元处于盘中高位，美元略走软

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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* 澳元/美元微升至0.8790美元上方，因美元在亚洲市场继续面临卖压
* 澳元人气受到亚洲股市上涨的支撑
* 澳元/美元阻力位在0.8830/60之间，在此区间曾数次遇阻(完)
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