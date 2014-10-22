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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 11:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元处于盘中高位，美元略走软

0302GMT

* 澳元/美元微升至0.8790美元上方，因美元在亚洲市场继续面临卖压

* 澳元人气受到亚洲股市上涨的支撑

* 澳元/美元阻力位在0.8830/60之间，在此区间曾数次遇阻(完)

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